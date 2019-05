Pepa quer somar pontos em Alvalade para garantir manutenção na última jornada

09 mai, 2019 - 12:32 • Redação

O treinador do Tondela ficaria satisfeito com um empate em casa do Sporting para poder depender só de si para garantir a manutenção na última jornada, em casa, contra o Desportivo de Chaves.