Sérgio Conceição deve continuar no FC Porto, mesmo que não seja campeão

Carlos Secretário espera que Sérgio Conceição continue no FC Porto, mesmo que não consiga repetir a conquista do campeonato.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo defesa portista salienta que Sérgio "tem feito um excelente trabalho" nestes dois anos ao comando do FC Porto, "quer seja ou não campeão", com um conjunto de jogadores "que não eram amados pelos próprios adeptos" do clube azul e branco.

"No ano passado, fez um excelente trabalho. Este ano continua, a fazer. O FC Porto não tinha um plantel nada por aí além e continua a não ter muitas opções. O Sérgio conquistou os adeptos, conquistou os jogadores, conquistou toda a gente. Conseguiu trazer aquela mística que o Porto tinha e nota-se que os jogadores dão o máximo e estão todos imbuídos do mesmo espírito. Isso é todo o mérito da grande qualidade que o Sérgio tem, por isso espero que ele continue à frente do FC Porto", salienta.

Carlos Secretário partilhou o balneário do FC Porto com Sérgio Conceição, em 2003/04, época da conquista da Liga dos Campeões.

Não obstante, o futuro de Sérgio poderá estar em jogo no domingo, às 17h30, no Estádio da Madeira. O Nacional-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.