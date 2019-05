Carlos Secretário prevê "alguma ansiedade" do FC Porto frente ao Nacional

Carlos Secretário admite que a equipa do FC Porto entrará em campo com o Nacional, na 33.ª jornada do campeonato, com alguma ansiedade, pela obrigatoriedade de vencer. No entanto, sublinha que a equipa de Sérgio Conceição tem de se concentrar apenas no seu jogo, sem se preocupar com o que possa acontecer na visita do Benfica ao Rio Ave.

A duas jornadas do fim, o FC Porto está no segundo lugar do campeonato, a dois pontos do líder, o Benfica. Em entrevista a Bola Branca, Carlos Secretário assume que o facto de a deslocação ao terreno do Nacional poder ser decisiva, na luta pelo título, "cria sempre alguma ansiedade".

"O Porto não depende só de si, depende também dos resultados do Benfica. Como o Sérgio diz, e bem, têm de se concentrar no jogo deles, porque não há outra forma. O jogo do Nacional podem controlar. Em relação ao adversário, nada têm a fazer. Sabendo que têm um jogo extremamente difícil, porque se ainda há alguma esperança do Nacional se manter na I Liga, terá forçosamente de ganhar este jogo e o Porto, como é óbvio, também tem de ganhar, esperando sempre pelo resultado do Benfica em Vila do Conde", analisa o antigo jogador portista.

Costinha não se deixará afetar pelo passado



Por "ironia do destino", o FC Porto vai lutar para se manter no trilho do título frente a um antigo jogador. Costinha tem passado rico no Dragão, contudo, também tem o seu próprio desafio bicudo: salvar o Nacional, que está a quatro pontos da primeira equipa acima da linha de água, o Desportivo de Chaves, e que não depende apenas de si.

Carlos Secretário, que partilhou balneário com o antigo médio no FC Porto, salienta que "Costinha já deu muito pelo Porto, viveu grandes momentos pelo Porto, mas agora é treinador do Nacional".

"[Costinha] irá fazer tudo para que o Nacional ganhe este jogo. É o seu trabalho. É uma situação difícil para ele, mas em termos de classificação. Ele irá com certeza lutar pelo objetivo da manutenção, é o seu profissionalismo que está em causa", sublinha o antigo defesa, que considera que, apesar de este jogo ter "algum sentimento" para Costinha, não se esperam quaisquer facilidades para o campeão nacional:

"Pelo que tenho visto, os jogadores do Nacional têm mostrado que estão com o Costinha. Prevejo um jogo extremamente difícil para o Porto."

Título nacional, manutenções e descidas estarão em jogo no domingo, às 17h30, no Estádio da Madeira. O Nacional-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.