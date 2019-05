Federação italiana suspende agente de Pogba por três meses

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) puniu Mino Raiola, agente de jogadores como Paul Pogba, Marco Verratti ou Mario Balotelli, com uma suspensão de três meses.

Foi em comunicado que a FIGC anunciou a suspensão, sem no entanto apresentar razões. Mino Raiola não poderá intermediar transferências de ou para Itália até ao dia 9 de agosto, duas semanas antes do encerramento do mercado em Itália, mas um dia depois do prazo em Inglaterra. O primo do empresário ítalo-holandês, Vincenzo Raiola, que trabalha com ele, foi suspenso por dois meses.

Isto pode condicionar alguns negócios no verão. Mino Raiola é agente de Paul Pogba, que custou cerca de 100 milhões de euros ao Manchester United, e que tem sido apontado à Juventus e, principalmente, ao Real Madrid. Também se tem falado da saída, neste caso do PSG, de outro jogador de Raiola, o médio italiano Marco Verratti. Konstantinos Manolas, central da Roma, tem sido igualmente apontado a clubes fora de Itália.

Estão, também, na lista de clientes de Mino Raiola jogadores como Donnaruma (guarda-redes do AC Milan), Blaise Matuidi (médio da Juventus), Henrikh Mkhitaryan (avançado do Arsenal), Mario Balotelli (avançado do Marselha), Justin Kluivert (avançado da Roma), Moise Kean (avançado da Juventus) ou Zlatan Ibrahimovic (avançado do LA Galaxy).