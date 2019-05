Internacional alemão troca Hoffenheim pelo Leverkusen

O Bayer Leverkusen anunciou, esta quinta-feira, a contratação do médio Kerem Demirbay, proveniente do Hoffenheim, num contrato válido até 2024.

O internacional alemão, vencedor da Taça das Confederações em 2017, foi formado no Wattenscheid e Borussia Dortmund. Chamou à atenção no Fortuna Dusseldorf, em 2015/16, por empréstimo do Hamburgo, e representou o Hoffenheim nas últimas três temporadas, onde se afirmou na Bundesliga.

Em declarações no site do novo clube, Demirbay mostrou-se satisfeito pelo passo em frente na carreira: "Estou satisfeito, depois de três bons anos no Hoffenheim. O Bayer sempre jogou futebol ofensivo, um estilo que me agrada".