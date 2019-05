Manchester City desmente interesse em Bruno Fernandes

O Manchester City não está interessado na contratação de Bruno Fernandes, garantem diversos órgãos de comunicação ingleses.

O médio do Sporting esteve fortemente ligado a uma saída para os "citizens", mas fontes do clube inglês desmentem que tenha existido qualquer abordagem por Bruno Fernandes. A prioridade para a equipa de Pep Guardiola é, atualmente, a contratação de um lateral-esquerdo.

Bruno Fernandes chegou ao Sporting no verão de 2017, proveniente da Sampdoria, a troco de cerca de nove milhões de euros. Esta temporada, Bruno fixou recorde como médio com mais golos numa só época na Europa, com 31 golos.



Para além do médio dos leões, o Manchester City tem sido também associado à contratação de João Félix, avançado do Benfica. Bruno Fernandes tem contrato com o Sporting até 2023, com uma cláusula de rescisão fixada nos 100 milhões de euros.