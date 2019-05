Rali de Portugal já não vai passar por Vila Nova de Gaia

A organização do Rali de Portugal anunciou, esta segunda-feira, que a super especial "Gaia Street Stage" já não irá decorrer. A dupla classificativa, que se iria disputar num percurso inédito em Vila Nova de Gaia, não vai acontecer por decisão da Câmara Municipal.

"A Câmara Municipal de Gaia decidiu, à última hora e devido a questões internas, não acolher a 'Gaia Street Stage'", pode ler-se no comunicado da Automóvel Club de Portugal (ACP).

O Rali de Portugal anuncia também que não será possível encontrar uma alternativa, a tempo da realização da prova: "O ACP foi forçado a cancelar a especial citadina de 1 de junho naquele município. Estando a menos de um mês da prova, não é realista encontrar, em tempo útil, uma alternativa".

O Rali de Portugal em 2019 vai realizar-se entre 30 de maio e 2 de junho. O "Gaia Street Stage" estava marcado para o dia 1 de junho, terceiro dia de prova. O Rali de Portugal vai disputar-se uma semana mais tarde do que o habitual devido à entrada em cena do Chile no Mundial, a próxima paragem do Mundial de Ralis.