Paulo Meneses: "Paços só poderá lutar pela manutenção na I Liga"

Paulo Meneses é hoje reeleito na presidência do Paços de Ferreira. A nível desportivo a equipa já garantiu a subida à I Liga e o dirigente traça como objetivo, no seu próximo mandato, "a solidificação do Paços" na primeira divisão, destacando que a equipa da capital do móvel "só pode lutar pela manutenção" e nada mais do que isso.

Em entrevista a Bola Branca, Paulo Meneses avisa os sócios que "devem estar preparados" para na próxima época assistirem a menos vitórias, em comparação com o que aconteceu esta temporada.

Antes de pensar naquilo que o clube pode fazer no próximo ano, ainda há o objetivo do título para alcançar esta época. Paços e Famalicão já têm a promoção assegurada, mas discutem o título de campeão da II Liga, com os castores na frenta da corrida, com quatro pontos de vantagem, quando há seis em disputa.

Vítor Oliveira para decidir na próxima semana

A continuidade de Vítor Oliveira ainda não está decidida, apensar do presidente do Paços recordar que "já fez o convite" ao treinador para ficar. Só na próxima semana, o técnico irá esclarecer se acompanha a equipa na I Liga, ou se muda de ares.

O ato eleitoral do Paços de Ferreira decorre durante o dia de hoje. Paulo Meneses é candidato único à presidência, o que na sua opinião lhe dá "mais responsabilidade" e é demonstrativo da união que se vive na Mata Real. Rui Seabra não continua como presidente da SDUQ e o cargo deverá ser assumido para Paulo Meneses, que passará a liderar clube e Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas.