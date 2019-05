Leverkusen contrata Demirbay ao Hoffenheim

Kerem Demirbay é reforço do Leverkusen para as próximas cinco temporadas, até 2024. O clube já confirmou a contratação do médio-ofensivo, sem revelar o valor que paga ao Hoffenheim. O internacional alemão faz 26 anos em julho e vai vestir a camisola 26.

"O Bayer Leverkusen joga sempre de forma ofensiva e esse estilo de jogo adequa-se às minhas características. Estou ansioso por fazer parte desta equipa", disse o jogador, ao lado de Rudi Voller, diretor-desportivo do clube.

Demirbay cumpre a terceira época no Hoffenheim. Em 30 jogos, esta temporada, marcou quatro golos. O jogador passou, ainda, por Hamburgo, Kaiserslautern e Fortuna Dusseldorf.