​Abusos na Igreja. Papa quer uma comissão por diocese e torna denúncia obrigatória

O Vaticano quer que, até junho de 2020, todas as dioceses tenham, pelo menos, uma comissão instalada para receber e tratar eventuais denúncias de abusos sexuais no seio da Igreja Católica.



A instrução consta de um documento divulgado esta quinta-feira, elaborado na sequência do encontro sobre a proteção de menores na Igreja, que decorreu em fevereiro no Vaticano, com responsáveis de conferências episcopais e institutos religiosos. O mesmo documento deixa também claro que a denúncia deste tipo de atos é obrigatória.

Neste documento Francisco considera que “muito já foi feito” nesta matéria, mas que é necessário “continuar a aprender das lições amargas do passado a fim de olhar com esperança para o futuro”.

Francisco reafirma que os crimes de abuso sexual “causam danos físicos, psicológicos e espirituais às vítimas e lesam a comunidade dos fiéis”.

“Para que tais fenómenos, em todas as suas formas, não aconteçam mais, é necessária uma conversão contínua e profunda dos corações, atestada por ações concretas e eficazes que envolvam a todos na Igreja”, lê-se no documento.