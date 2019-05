Rafa Silva renova pelo Benfica

Rafa Silva já tem acordo para a renovação de contrato com o Benfica até 2024, garante António Araújo, representante do internacional português, em declarações a Bola Branca. A cláusula de rescisão no novo contrato continuará fixada nos 60 milhões de euros.

"Chegámos a acordo. O jogador está feliz por ver a sua continuidade no Benfica realizada. Foi um final feliz para todos", diz o agente que confirma ter sempre existido "vontade das partes em chegar a um entendimento".

No Benfica desde o arranque da temporada 2016/17, Rafa está a viver a sua melhor época na Luz. Soma 19 golos e três assistências em 42 jogos disputados esta temporada. É um dos principais jogadores do Benfica de Bruno Lage. Rafa leva 15 golos na I Liga, tornando-o o terceiro melhor marcador do campeonato, a par de Bast Dost.



Prioridade foi sempre renovar pelo Benfica

Apesar do interesse real do Newcastle na contratação do internacional português, como avançou Bola Branca em tempo oportuno, a prioridade de Rafa era renovar com o clube encarnado. O vínculo anterior terminava no final da temporada 2020/21 e o agora assinado estende-se até 30 de junho de 2024. António Araújo prefere manter o "tabu" em relação a uma eventual melhoria contratual: "O que posso dizer é que ele se sente realizado e essa realização não parte de ser recompensado, ou não".

A 4 de março, também em declarações a Bola Branca, o representante do jogador tinha garantido que o jogador exigia uma melhoria salarial para renovar com o clube: "O Rafa quer continuar esta caminhada e atingir os objetivos da equipa, mas naturalmente ninguém vive sem dinheiro e o jogador quer ver a sua situação melhorada".

O agente garante também que a renovação de contrato não mexe com a motivação do jogador e com o foco no objetivo de ajudar a equipa a conquistar o título de campeão nacional: "Não era este detalhe [renovação] que determinava uma maior ou menor vontade do Rafa em atingir o objetivo que ele e os outros colegas se propuseram. A vontade era e é só uma, e tudo está dentro do previsto".

Futuro em aberto

Apesar do contrato de longa duração assinado com o Benfica, António Araújo prefere não fazer juras de amor entre Rafa Silva e o clube encarnado, mantendo a porta aberta para uma saída no futuro.

"Na vida, o futuro a Deus pertence. No futebol, nada melhor do que viver um dia a seguir ao outro. Hoje é assim, amanhã veremos o caminho. Nada de dizer agora que fica e depois sai. Deixaremos isso para o futuro", rematou António Araújo

Rafa chegou ao Benfica em 2016, a troco de cerca de 16 milhões de euros. O internacional português de 25 anos foi formado no Alverca e Feirense, clube onde disputou a sua primeira temporada como profissional. Depois de três temporadas em grande destaque no Sporting de Braga, rumou ao Benfica.