Árbitros para a jornada 33. Hugo Miguel no Rio Ave-Benfica. Xistra no Nacional-Porto

Hugo Miguel no Rio Ave-Benfica, com Luís Godinho como videoárbitro, e Carlos Xistra no Nacional-FC Porto, com o VAR António Nobre. São estes nomes escolhidos pelo Conselho de Arbitragem para os jogos do título, marcados para domingo, e com acompanhamento na Renascença.

Tiago Martins estará em Alvalade para apitar o Sporting-Tondela, com Vítor Ferreira como VAR. O Tondela está na luta pela manutenção, com Nacional, Chaves e Vitória de Setúbal. Os transmontanos recebem o Vitória, nesta jornada, e o árbitro escolhido pelo CA é Artur Soares Dias. João Pinheiro é o VAR nomeado.

Fábio Veríssimo, árbitro muito criticado pelos sadinos pelo desempenho no jogo com o Boavista, é o VAR do Vitória de Guimarães-Belenenses SAD.

I LIGA, 33.ª jornada

Nomeações

Sexta-feira, 20h30

CD Aves-Moreirense FC

Árbitro: João Capela

Assistentes: Nélson Moniz e Paulo Brás

4º árbitro: Marco Cruz

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Pedro Ricardo Ribeiro

Sábado, 15h30

CD Santa Clara-CD Feirense

Árbitro: João Malheiro Pinto

Assistentes: Pedro Felisberto e Ricardo Luz

4º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Rui Costa

AVAR: Tiago Costa

Portimonense SC-Marítimo M.

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Bruno Trindade e Vítor Silva

4º árbitro: Marcos Brazão

VAR: João Pinheiro

AVAR: Nuno Eiras

18h00

Boavista FC-SC Braga

Árbitro: André Narciso

Assistentes: António Godinho e Valter Rufo

4º árbitro: Rui Mendes

VAR: Manuel Mota

AVAR: Paulo Vieira

20h30

Sporting CP-CD Tondela

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: André Campos e Pedro Mota

4º árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: Paulo Fernandes

Domingo, 15h00

Vitória SC-Belenenses SAD

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Rui Cidade

4º árbitro: José Rodrigues

VAR: Fábio Veríssimo

AVAR: Paulo Ramos

GD Chaves-Vitória FC

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Inácio Pereira

4º árbitro: Fábio Melo

VAR: João Pinheiro

AVAR: Nuno Eiras

17h30

CD Nacional-FC Porto

Árbitro: Carlos Xistra

Assistentes: Nuno Pereira e Luciano Maia

4º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: António Nobre

AVAR: Pedro Martins

20h00

Rio Ave FC-SL Benfica

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Álvaro Mesquita e Ricardo Santos

4º árbitro: José Quitério

VAR: Luís Godinho

AVAR: Rui Teixeira