Charles eleito melhor guarda-redes do mês pelo segundo mês consecutivo

Charles, do Marítimo, foi eleito, esta quinta-feira, o melhor guarda-redes do mês de abril da I Liga, depois de ter também vencido o prémio em março

O guardião da equipa insular amealhou 15,56% dos votos de todos os treinadores do principal escalão do futebol nacional, ultrapassando a concorrência de Iker Casillas, do FC Porto, com 13,33%, e Beunardeau, do Desportivo das Aves, com 12,78%.

Aos 25 anos, e no Marítimo desde 2015/16, Charles sofreu sete golos nos quatro jogos disputados em abril, seis deles sofridos frente ao Benfica, no Estádio da Luz. O brasileiro sofreu também um golo na derrota no Estádio do Bonfim, frente ao Vitória de Setúbal. No entanto, segurou as importantes vitórias frente ao Feirense (2-0), e Tondela (2-0), que garantiram a manutenção para a equipa de Petit.

Charles repete o prémio pelo segundo mês consecutivo, depois de também ter sido nomeado o melhor guarda-redes do mês em abril. Vlachodimos (fevereiro), Jhonatan Luiz (janeiro), Muriel (dezembro), Casillas (outubro/novembro) e Caio Secco (agosto e setembro) foram os outros guarda-redes distinguidos esta época.