Nota australiana de 50 dólares tem erro ortográfico

A nova nota de 50 dólares australianos, colocada em circulação em outubro de 2018, tem um erro ortográfico numas letras minúsculas que representam partes do discurso da primeira mulher membro do Parlamento australiano.

Edith Cowan ganhou um lugar no Parlamento em 1921 e desde 1995 que figura nas notas de 50 dólares, numa homenagem prestada pelo país.

Por cima do ombro da deputada está o que parece ser um caminho de pedra ou relva, que, na verdade, são várias filas de texto com citações do seu primeiro discurso na assembleia.

Foram impressas 46 milhões de notas e só agora se deu pelo erro numa das palavras: em vez de “responsibility” (responsabilidade, em português), está escrito “responsibilty” (ou responsabilidade).

"É uma grande responsabilidade ser a única mulher aqui e quero enfatizar a necessidade que existe de haver outras mulheres aqui", repete-se várias vezes na nota – e de todas elas surge a palavra “responsibility” com um 'i' a menos.

A falha foi revelada por um ouvinte de um programa de rádio (Triple M), que colocou no Instagram uma imagem ampliada da nota, onde é possível verificar a lacuna.

A Reserva do Banco da Austrália já reconheceu o erro e garante que será corrigido na próxima impressão.

Esta nova nota de 50 dólares foi lançada há seis meses com novos recursos, destinado a minimizar a sua eventual falsificação e quatro pontos tácteis nas bordas, de modo a ajudar pessoas com deficiências visuais.

A cor original (amarelo), que deu à nota o apelido popular de "abacaxi", foi mantida.

Além de Edith Cowen, a nota inclui a imagens do inventor e primeiro escritor aborígene australiano a ser publicado, David Unaipon.