Vietto garantido no Sporting

Luciano Vietto é reforço do Sporting para as próximas cinco temporadas. De acordo como notícia do jornal "O Jogo", o avançado argentino vai desvincular-se do Atlético de Madrid e já tem acordo com os leões.

Existia uma divergência entre o salário que o jogador pretendia e o valor oferecido pelo Sporting, mas tudo terá sido ultrapassado com a garantia de compensações por objetivos que Vietto poderá juntar ao ordenado, que deverá ronda o milhão de euros, por ano.

A contratação de Vietto insere-se no acordo entre Sporting e Atlético de Madrid para resolver o diferendo por Gelson Martins, jogador que rescindiu unilateralmente com o clube português e assinou, a custo zero, pelos espanhóis.

O avançado argentino, de 25 anos, tem contrato com o Atlético até 2021. Já na temporada passada foi associado ao Sporting. Destacado no Villarreal, em 2014/15, pelos 20 golos que marcou, Vietto foi contratado pelo Atlético de Madrid, onde nunca se conseguiu afirmar. Foi cedido a Sevilha, Valência e, esta época, ao Fulham. Tem um golo, em 22 jogos pela equipa que desceu ao Championship.