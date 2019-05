Warriors ganham aos Rockets, mas perdem Durant

Os Golden State Warriors venceram os Houston Rockets, por 104-99, no quinto das meias-finais do "play-off" da Conferência Oeste e estão a uma vitória de garantirem, uma vez mais, presença na final.

Os campeões, no entanto, estão apreensivos. Kevin Durant lesionou-se no terceiro período e ainda não é conhecida a extensão da lesão muscular sofrida na perna direita. O jogador irá fazer uma ressonância esta quinta-feira para se perceber se está em condições de jogar na sexta-feira, em novo encontro com os Rockets, em Houston.

Klay Thompson acabou por ser o melhor marcador dos Warriors, com 27 pontos, seguido por Curry, com 25, e Durant, com 22. Draymond Green registou mais um duplo-duplo. Aos 12 ressaltos e 11 assistências somou oito pontos.

James Harden, com 31 pontos, foi o melhor marcador de um desafio muito equilibrado. A eliminatória vai para o sexto jogo, que se realiza no Texas, com os Rockets a lutar para continuar na luta e os Warriors a um passo da final da Conferência Oeste.