Milwaukee Bucks na final da Conferência Este da NBA

Os Milwaukee Bucks fecharam as meias-finais do "play-off" da Conferência Este, com uma vitória, por 116-91, sobre os Boston Celtics. É a primeira vez, desde 2001, que os Bucks chegam às finais da NBA.

Depois de terem sido a equipa com melhor registo da temporada regular (60 vitórias e 22 derrotas), os comandados de Mike Budenholzer confirmaram o favoritismo e abateram os Celtics, em cinco jogos, por 4-1.

Giannis Antetokounmpo foi o melhor marcador do último jogo da série. A grande estrela dos Bucks marcou 20 pontos, ganhou oito ressaltos e fez oito assistências. Middleton, com 19 pontos, oito ressaltos e cinco assistências aproximou-se dos números do líder da equipa. Destaque, ainda, para o duplo-duplo de Mirotic: dez pontos e 11 ressaltos.

Kyrie Irving foi o melhor pontuador dos Celtics, na despedida da época. O base marcou 15 pontos. Marcus Morris, com 14 pontos e 11 ressaltos, foi outro dos elementos com registo positivo da equipa de Boston.

Os Bucks aguardam pelo desfecho da outra meia-finail, entre Toronto Raptors e Philadelphia 76ers, para conhecerem o adversário na luta pelo título da Conferência Este da NBA.