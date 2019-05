Acordo por Rafa

O processo de renovação de Rafa, pelo Benfica, está fechada, de acordo com a edição do "Record", desta quinta-feira.

"Rafa mais três anos", titula o diário. Extremo seguro até 2024 e com salário aumentado. O empresário de Rafa, António Araújo, já tinha anunciado à Renascença que a prioridade do extremo era renovar pelo Benfica, apesar do interesse de outros clubes, nomeadamente, do Newcastle.

Ainda na primeira página do "Record" destaque para Cilessen. O guarda-redes suplente do Barcelona estará nos planos de Benfica e FC Porto.

"Dragão caça com Óliver", lê-se na manchete do jornal "O Jogo". Sem Herrera, Conceição lança o espanhol na Madeira. "Gianmarco Ferrari apontado ao Dragão" é outro dos destaques do dia. O central do Sassuolo poderá ser reforço.

"O Jogo" garante, ainda, que Vietto já está certo no Sporting. Avançado já terá acertado salário e desvincula-se do Atlético de Madrid para assinar por cinco anos.

"A Bola" puxa a reviravolta do Tottenham, na meia-final da Liga dos Campeões, frente ao Ajax: "Isto é futebol". O Tottenham ganhou por 2-3, em Amesterdão, depois de estar a perder por 2-0. Na final, os londrinos defrontam o Liverpool.

"A Bola" informa, ainda, que Mathieu está inclinado para ficar mais uma época no Sporting.