Livro assinala 100 anos da Capelinha das Aparições de Fátima

Chama-se “Peregrinos da Tua Capelinha” e é o oitavo livro da autoria do padre João Luis Silva, pároco em Campo Maior e assistente diocesano do Movimento da Mensagem de Fátima.

“Começou por ser um conjunto de reflexões e acabou num livro”, explica o sacerdote à Renascença. João Luis Silva pretendeu assinalar “o centenário da construção da Capelinha das Aparições, iniciada no dia 28 de abril de 1919 e concluída a 15 de junho do mesmo ano.”

A mensagem de Fátima é o denominador comum a todas as obras já publicadas pelo padre João Silva e este novo livro não é exceção. “É uma reflexão sobre as aparições, entre maio e outubro, vestida, podemos dizer, com a minha experiência pessoal e com momentos da minha vida no encontro com pessoas também devotas de Nossa Senhora."

João Luís Silva já esteve “centenas de vezes em Fátima, a primeira vez aos 20 anos”, tendo, desde então, percebido que a mensagem de Fátima o tem ajudado a “viver com dignidade” ao serviço do outro.

“É um abraço de Deus dado por Nossa Senhora, pela Mãe que nunca nos deixa sozinhos e que me leva sempre à outra pessoa com a missão de cuidar”, acrescenta o sacerdote.

A nova publicação surge no período que antecede as cerimónias do 13 de maio e em que, por estes dias, muitos peregrinos já percorrem os caminhos de Portugal para chegar ao Santuário, tendo a capelinha das Aparições como destino final.

“Fátima é um desafio diário, não é apenas um movimento, é um modo de vida e por isso vemos tantos peregrinos do país e do estrangeiro que correm para a casa da Mãe”, declara o presbítero.

“Peregrinos da Tua Capelinha” surge com a chancela da Paulus Editora, tendo contado na recente apresentação oficial com o contributo da jornalista da Renascença Aura Miguel. Traduz-se no testemunho pessoal de um sacerdote que pretende evocar o centenário da construção da capelinha das Aparições, celebrado neste ano de 2019.