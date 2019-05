Marionetas invadem ruas e teatros de Lisboa até final de maio

Arranca esta quinta-feira mais uma edição do FIMFA - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas. Decorre até 26 de maio, em dez espaços da cidade de Lisboa, com mais de 20 espetáculos para várias idades.

"Durante 18 dias Lisboa vai-se transformar na plataforma internacional do teatro de marionetas, daquilo que de mais interessante - do nosso ponto de vista - se faz hoje em dia nesta área", diz o programador Luís Vieira.

A edição deste ano terá "uma componente mais de de rua", sobretudo, no Castelo de São Jorge.

Mas há mais novidades. "Vamos ter as marionetas de Moçambique, uns dinossauros gigantes, no segundo fim de semana de festival, e vamos ter ainda um conjunto de espetáculos espalhados por museus, para além das salas habituais, como os teatros São Luiz, Dona Maria, do Barro", conta Luís Vieira à Renascença.

Será nestes espaços e outros que irão atuar 22 companhias, não só portuguesas, mas também de países como França, Alemanha, Reino Unido e Finlândia.

Da Dinamarca chega, por exemplo, um espetáculo que vai estar este fim de semana no Teatro do Bairro e que convoca várias personagens do universo fantástico de Hans Christian Andersen.

O cartaz completo pode ser consultado aqui.