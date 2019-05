Grupo Gen Verde está em digressão por Portugal

O grupo internacional Gen Verde, uma das expressões artísticas do Movimento dos Focolares, está de volta a Portugal com seis concertos, até ao final de maio. O próximo espetáculo é na sexta-feira, em Fátima.

“Através da música querem transmitir a ideia de que aquilo que é mais importante é o amor ao próximo e, através disso, criar um mundo mais unido onde a fraternidade universal fosse possível”, diz Madalena Sepúlveda Maia, dos Focolares.

O grupo é constituído por mais de 20 mulheres de 15 países: Argentina, Brasil, Canadá, Coreia do Sul, El Salvador, Equador, Irlanda do Norte, Itália, Malásia, México, Panamá, Portugal, Espanha, Estados Unidos da América e Venezuela. Isto dá uma pequena ideia da “internacionalidade do grupo e da sua multiculturalidade”, sublinha Désio Manuel, um engenheiro civil que pertence também aos Focolares.

E daí também a grande variedade dos estilos musicais que apresentam nos concertos que têm a ver com os seus países de origem: desde o K-pop da Coreia do Sul ao pop latino, até ao reggaeton, rap, o pop-rock, entre muitos outros.

Os temas das canções estão relacionados, por exemplo, com o racismo, migrações, bullying, o perdão, a falta de esperança.

Para além dos concertos, o Gen Verde dinamiza atividades com os alunos de escolas das localidades onde vai atuar. Dois ou três dias antes dos espetáculos, promovem “workshops de música, de teatro, de dança, de percussão ou de canto. Depois, no dia do concerto, estão em palco. De tal forma que muitos de nós, espetadores, estaremos a ver, por exemplo, o nosso primo, o nosso irmão no palco, o que nos torna ainda mais próximos desses artistas” explica Désio Manuel.

Quem quiser assistir aos concertos, pode adquirir bilhetes através dos Salesianos, quer de Manique, quer de Lisboa.

O grupo já realizou mais de 1500 espetáculos, com um total de 69 discos editados em nove línguas, desde que foi fundado em 1966 no centro internacional dos Focolares, em Loppiano, Itália.

Chiara Lubich, fundadora do movimento católico, ofereceu às raparigas uma bateria verde, ‘Gen Verde’ e aos rapazes uma bateria vermelha, por isso, o grupo masculino são os ‘Gen Rosso’, que esteve em Portugal com o musical ‘Streetlight’, em novembro de 2017.