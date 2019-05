FC Porto bate Sporting e aumenta liderança no andebol

O FC Porto recebeu e venceu o Sporting, por 32-27, em jogo em atraso da quarta jornada, esta quarta-feira, e aumentou a vantagem na liderança do campeonato nacional de andebol.

André Gomes foi o melhor jogador do encontro, com 10 golos, e marcou a diferença para o FC Porto. Pelo Sporting, esteve em destaque o romeno Valentin Ghionea, com sete golos.

Com isto, o FC Porto passa a ter 55 pontos, mais quatro que o Sporting, segundo classificado, e mais cinco que o Benfica, que fecha o pódio.