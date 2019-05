"As Bolas de Ouro são os coletivos". Análise a uma final de desfecho imprevisível

A final da Liga dos Campeões, que colocará Liverpool e Tottenham frente a frente em Madrid, a 1 de junho, proíbe quaisquer prognósticos. Óscar Botelho, comentador de Bola Branca, fala de uma final imprevisível, entre duas grandes equipas, que devolve a Premier League ao topo do futebol mundial e que coroa o triunfo do coletivo sobre o individual.

"É difícil adivinhar o que irá acontecer na final, depois de duas meias-finais que escreveram das páginas mais épicas na história da Champions, que sem dúvida vão ficar para a história do futebol europeu e mundial", analisa, numa projeção inicial da final que aí vem.



Óscar Botelho insiste que "é muito difícil colocar as fichas em qualquer uma das equipas", cujos cromossomas nunca se desfiaram.

"Tratam muito bem a bola e sabem bem o que têm de fazer. Respeitam o seu ADN. Atacam com muitos jogadores, mas também sabem defender. Acreditam até ao fim na sua ideia de jogo, não o abandonam independentemente do resultado ou das 'odds' das apostas", explica.

Futebol total numa final de "tripla"



O Tottenham joga "um belíssimo futebol, apoiado e vertiginoso", com Heung-min Son e Harry Kane, "talvez o nome mais sonante" e que não jogou frente ao Ajax, como grande estrelas. O Liverpool dependerá das recuperações de Salah, Firmino, Robertson e Keita, "elementos chave", além da atuação do central Van Dijk, "o pilar numa área e na outra".

De qualquer forma, foi o coletivo que levou Tottenham e Liverpool à final e será o coletivo a vencê-la, numa Liga dos Campeões que representa o fim do "futebol individualidade" e o triunfo do futebol coletivo".

"São grandes coletivos. Todas estas equipas demonstraram a verdadeira aceção da palavra. Não há grandes craques a nível mundial, como Ronaldo e Messi, ou o próprio Salah [lesionado]. Não há os Bolas de Ouro. As Bolas de Ouro são, sem dúvida, os coletivos, assentes em grandes trabalhos dos treinadores", analisa Óscar Botelho.



O renascimento da Premier League



Klopp, do Liverpool, e Pochettino, do Tottenham, são "dois grandes treinadores com trabalhos muito enraizados", que, tal como Pep Guardiola, José Mourinho ou Antonio Conte, migraram, nos últimos anos, para a Premier League e devolveram-na à ribalta do futebol.

Com este pleno na Liga dos Campeões, além da Liga Europa, em que tem Arsenal e Chelsea às portas da final, a Liga inglesa "mostrou porque é uma das melhores ligas, se não a melhor, a nível mundial".

"É uma liga com equilíbrio semanal, com grande intensidade e em que estão muitos dos melhores jogadores do mundo. Parecem que têm autênticas 'power banks' em cada um dos jogadores, porque conseguem ir buscar forças onde já não parece ser possível. Qualquer equipa do 'top-6' têm grandes dificuldades contra equipas que lutam para não descer de divisão, o que não é tão visível noutras ligas, em que há grande desnível. É o regresso do futebol inglês ao topo", sentencia Óscar Botelho.

Ganhe Liverpool ou Tottenham, com ou sem estrelas, o comentador da Renascença tem uma certeza: "Espera-se que os radares do Wanda Metropolitano estejam ligados, porque vai ser uma final 'non-stop'."

A final da Liga dos Campeões está marcada para o dia 1 de junho, um sábado, às 20h00, no Wanda Metropolitano, em Madrid.