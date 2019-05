Golo no último suspiro apura Tottenham para a final da Liga dos Campeões

O Tottenham apurou-se para a final da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, ao derrotar o Ajax, em Amesterdão, por 2-3, operando a reviravolta na eliminatória. Os ingleses, que tinham perdido, no primeiro jogo, em casa, por 0-1, apoiaram-se num "hat-trick" de Lucas Moura para darem a volta ao texto, depois de terem estado a perder este encontro por 2-0.



Está a ser uma das melhores edições da Champions de sempre, com forte sotaque inglês. Depois do Liverpool, foi a vez de o Tottenham operar uma reviravolta épica, embora bem diferente da dos compatriotas.

Nada fazia prever este desfecho quando o Ajax entrou com tudo na partida e, aos cinco minutos, já vencia por 1-0, fruto de um grande cabeceamento do capitão, Matthijs de Ligt, na sequência de um canto. Aos 35 minutos, Hakim Ziyech, em pleno Ramadão, aproveitou um contra-ataque mortífero do Ajax para, de primeira e com grande efeito, praticamente selar a passagem dos holandeses à final de Madrid.

Ao intervalo, o Ajax justificava plenamente a vantagem. Porém, tudo mudou na segunda parte, com o Tottenham a surgir com grande vontade de inverter o rumo dos acontecimentos e dar corpo ao impossível.

(em atualização)