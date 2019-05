Combustíveis. Motoristas de matérias perigosas vão entrar de novo em greve a 23 de maio

Novo volte-face nas negociações. E nova greve à vista, pouco tempo depois da crise de abastecimento de combustível em vários pontos de Portugal continental na altura da Páscoa.

Depois de a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) ter anunciado na manhã desta quarta-feira que o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas baixou a sua reivindicação salarial de 1.200 para 700 euros mensais, mais subsídios, ao começo da noite o vice-presidente do sindicato, Pedro Pardal Henriques, garantiu à TSF que o anuncio da Antram é "totalmente falso" e que os patrões do setor agiram de "má-fé" ao fazê-lo.



Assim sendo, Pardal Henriques avança também o rompimento das negociações, garatindo que os motoristas de matérias perigosas entrarão em greve, “por tempo indeterminado”, já a 23 de maio. "Não aceitamos esta forma de negociar. Estamos determinados para já a romper com as negociações da forma como estão", acusou o vice-presidente do sindicato.

Na terça-feira, recorde-se, o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a ANTRAM acordaram um pacto de paz social pelo prazo de 30 dias, ficando afastado, no imediato, um novo cenário de greve. A associação comprometeu-se, então, a dar uma resposta (em cima da mesa, de acordo com o assessor jurídico do sindicato, estaria uma proposta salarial "muito próxima" dos 1.200 euros) até final do mês, depois de consultar os seus associados.