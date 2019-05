Leicester despede-se de dois campeões no final da época

O Leicester City anunciou, esta quarta-feira, que Danny Simpson e Shinji Okazaki vão deixar o clube no final da época.

Os dois jogadores, que foram campeões ingleses com os "foxes" em 2015/16 e têm mais de 260 jogos pelo Leicester entre si, vão deixar o King Power Stadium no final dos respetivos contratos. No site oficial, o clube informou que ambos darão continuarão a jogar futebol noutro lado.

Danny Simpson juntou-se ao Leicester no verão de 2014, proveniente do Queens Park Rangers, e disputou 132 jogos ao longo de cinco épocas. "É um dia triste para anunciar que vou deixar o Leicester, mas foram os melhores cinco anos da minha vida. Nunca esquecerei as memórias que fizemos juntos", escreveu o lateral-direito inglês, de 32 anos, no Twitter.

Shinji Okazaki chegou ao clube na época 2015/16 e, ao longo de quatro épocas, marcou 19 golos em 136 jogos. "Foi uma enorme honra fazer parte deste clube maravilhoso. Nunca esquecerei as memórias fantásticas e agradeço a todos os que me fizeram sentir parte da família", escreveu o avançado japonês, de 33 anos, na mesma rede social.

O Leicester assinalou que Simpson e Okazaki "foram parte vital do sucesso do clube" e desejou-lhes "todo o sucesso no próximo passo das suas jornadas". "Serão para sempre bem-vindos no King Power Stadium, seja como adversários ou como amigos do clube", lê-se no comunicado.