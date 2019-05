Chefe da KTM diz que Miguel Oliveira está a ultrapassar Zarco

O chefe da KTM está desiludido com o desempenho de Johann Zarco, na presente edição do Mundial de MotoGP. Stefan Pierer considera que o francês se tornou um problema e está a ser superado por Miguel Oliveira.

Em declarações ao site alemão "Speedweek.com", o chefe da KTM considerou que Zarco, contratado para adjudar o espanhol Pol Espargaró a levar a equipa austríaca a outro patamar, "é uma grande desilusão".

"Se um atleta de alto nível não controla o seu ambiente, então temos um problema. O Johann chegou com o intuito de apoiar o Pol, para que possamos chegar ao topo com dois pilotos de elite. Mas agora o Pol está sozinho e o outro [Zarco] é um problema, que está a ser ultrapassado por um novato. Ou estás aqui ou não estás", declarou Pierer.

O "novato" que está a ultrapassar Zarco é precisamente o português Miguel Oliveira, que na sua época de estreia compete pela filial da KTM, a Tech3: "Estou muito contente com ele, entrou a todo o gás no MotoGP com a KTM. Foi por isso que prolongámos o seu contrato".

Stefan Pierer garantiu que, apesar das dificuldades, fará tudo para fazer a equipa melhorar, para o resto do Mundial. "Mas se as coisas não funcionarem, teremos de analisar a situação no final da época", frisou.

Ao cabo de quatro corridas do Mundial de MotoGP, o melhor que Johann Zarco fez, com a mota de fábrica, foi um 13.º lugar, no Grande Prémio das Américas. O francês ocupa a 17.ª posição do Mundial de pilotos, com os mesmos pontos de Oliveira, que corre com uma mota inferior.