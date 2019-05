PSP descobriu indícios de crime em jovem encontrada na Queima das Fitas, PJ nega

A PSP do Porto disse haver indícios de crime na jovem que esta quarta-feira de manhã foi encontrada nua da cintura para baixo nas imediações do Queimódromo do Porto, versão refutada pela Polícia Judiciária.

A rapariga aparentando 20 anos foi encontrada inconsciente, tendo sido conduzida ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, onde foi verificada a possibilidade de ter sido violada, disse fonte policial.

Segundo a fonte da PSP, "há indícios de crime", salientando que essa perceção "resultou da observação feita à jovem", uma vez que "devido a estar alcoolizada não foi possível falar com ela e apurar as circunstâncias" que levaram a que fosse encontrada seminua, cerca das 07h00 da manhã.

Os dados recolhidos pela PSP, acrescentou a fonte, "foram enviados para a Polícia Judiciária".

Contactada a PJ, esta manteve a versão já avançada, reiterando "não haver indícios de crime", sustentando a sua versão no facto de ter "conversado com a rapariga" e nas "conclusões apuradas após a verificação feita pelo hospital".

A PJ não confirmou se tinha recebido as informações do Comando Metropolitano da PSP do Porto.

O Queimódromo é o espaço aberto, com cerca de 45 mil metros quadrados, que acolhe os festejos noturnos da Queima das Fitas do Porto, situando-se junto à Estrada Interior da Circunvalação e ao Parque da Cidade.