Quatro portugueses nomeados ao onze do ano da Liga francesa

Há quatro portugueses na lista de 67 candidatos ao melhor onze do ano da Liga francesa, lista divulgada, esta quarta-feira, pela União Nacional de Futebolistas Profissionais.

O guarda-redes Anthony Lopes, do Lyon, que tem sido associado ao interesse do FC Porto, os centrais José Fonte, do Lille, e Pedro Mendes, do Montpellier, e o lateral-esquerdo Pedro Rebocho, do Guingamp, são os jogadores portugueses nomeados à equipa ideal da Ligue 1.

Lopes concorre com Sels (Estrasburgo), Maignan (Lille), Benítez (Nice), Costil (Bordéus), Areola (PSG), Lecomte (Montpellier) e Mendy (Reims). Fonte e Mendes têm pela frente Koundé (Bordéus), Abdelhamid (Reims), Kolodziejczak (Saint-Étienne), Gouano (Amiens), Denayer (Lyon), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Engels (Reims), Herelle (Nice) e Dante (Nice). Rebocho disputa a distinção com Bernat (PSG), Mendy (Lyon), Koné (Lille), Haddadi (Dijon) e Ballo-Touré (Mónaco).

É entre os avançados que se encontram os nomes mais sonantes. Estão nomeados jogadores como Di María, Mbappé, Cavani e Neymar (PSG), Balotelli e Thauvin (Marselha), Falcao (Mónaco) ou Nicolas Pepe (Lille).

Os resultados serão anunciados a 19 de maio, a partir das 20h00.