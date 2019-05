Adeptos do Benfica esgotam bilhetes para a última jornada do campeonato

O Benfica anunciou, esta quarta-feira, que os bilhetes para a receção ao Santa Clara, a contar para a 34.ª e última jornada do campeonato, já estão esgotados.

A duas jornadas do fim, os encarnados estão na liderança do campeonato, com dois pontos a mais que o FC Porto, além de vantagem no confronto direto. Na próxima jornada, o Benfica visita o Rio Ave e, na última, recebe o Santa Clara, num jogo, sem data e horário definidos, que poderá servir para conquista, ou festejo da conquista, do título.

Antes disso, as águias visitam o Estádio dos Arcos, no domingo, às 20h00. O Rio Ave-Benfica terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.