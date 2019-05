Reconstruir ou reinventar a catedral de Notre Dame? Conheça algumas propostas

O Presidente de França, Emmanuel Macron, lançou o repto e as propostas ainda não pararam de chegar. Arquitetos de todo o mundo foram chamados a apresentar os seus projetos para a reconstrução do pináculo da torre central da Catedral de Notre Dame, em Paris, que ficou completamente destruído num incêndio no mês passado.

Segundo o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, ainda não há estimativas quanto ao custo total da reconstrução da catedral nem é certo quando é que o projeto vencedor será escolhido e anunciado ao mundo. Macron já deixou claro, contudo, que pretende que os trabalhos estejam concluídos num prazo de cinco anos.

Conheça aqui algumas das propostas já apresentadas.

Entre a ousadia do novo e a tradição arquitetónica do passado

O francês Mathieu Lehanneur sugere "não uma réplica do pináculo, mas uma escultura representativa do que se via no momento do incêndio”. Segundo Lehanneur, o monumento serviria assim de base a uma discussão da obra sobre o moderno e o antigo.

O projeto é intitulado “Chama Dourada Permanente” e a ideia é que a agulha – elemento localizado nas cristas dos telhados das catedrais – seja substituída por uma escultura de metal em forma de labaredas, ao passo que o telhado seria reconstruído em vidro.