Gareth Bale quer ficar no Real Madrid

Gareth Bale não quer sair do Real Madrid, apesar de não estar a ser primeira opção de Zinedine Zidane. Garantia dada pelo agente do avançado galês, Jonathan Barnett, em entrevista à Sky Sports News.

"Ele quer ficar. Não tenho a certeza se o senhor Zidane quer que ele fique, mas, de momento, o Gareth quer ficar. Ele tem contrato e ficará feliz por cumpri-lo até 2022", afirmou o empresário de Bale.

Jonathan Barnett salientou que Bale "tem sido e é", na sua opinião, "um dos três ou quatro melhores jogadores do mundo". "Mas o futebol é um jogo de opiniões e o senhor Zidane não pensa assim. É a opinião dele, ele tem direito a ela, não vou criticá-lo por isso", vincou.

Questionado se um regresso do internacional galês, de 29 anos, à Premier League, o empresário assinalou que "é certamente possível, desde que alguém abra os cordões à bolsa e pague o que ele vale". E quanto vale Gareth Bale? "Muito dinheiro", rematou Jonathan Barnett.

Face à saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus, esperava-se que Bale assumisse o papel do português, como estrela maior da equipa. Porém, tal não tem acontecido e o galês tem rubricado uma época dececionante, com 14 golos em 42 jogos, apenas 29 a titular.