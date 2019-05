Bloco diz que UTAO “desmente absolutamente” o Governo na questão dos professores

O BE defendeu esta quarta-feira que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) desmentiu o Governo em relação aos números dos professores, acusando o ministro das Finanças, Mário Centeno, de ter montado "um guião financeiro desta crise artificial completamente baseado em mentiras".

Nas declarações políticas que hoje decorrem no plenário da Assembleia da República, foi o Bloco o primeiro a intervir, através do seu líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, que criticou a "febre eleitoral do PS" em toda esta crise política relacionada com os professores, num debate que foi muito aceso e com trocas de acusações entre diferentes bancadas.

"Os dados da UTAO trazem uma clarificação definitiva e indispensável e demonstram como o ministro Mário Centeno montou o guião financeiro desta crise artificial completamente baseado em mentiras. Percebemos que são contas 'à la' Eurogrupo. A UTAO desmente absolutamente o Governo e Mário Centeno", afirmou.

Pedro Filipe Soares referia-se às estimativas da UTAO que foram hoje conhecidas e segundo as quais a recuperação integral do tempo de serviço de todas as carreiras especiais custaria 398 milhões de euros líquidos, pressionando as metas de Bruxelas, mas sem impedir o seu cumprimento.

"Demonstra que os valores apresentados estão inflacionados, que incluem despesas que já estavam previstas para outros fins, confundem deliberadamente entre valores líquidos e valores brutos - aquilo que o Estado recupera em impostos e contribuições não estão contabilizados na proposta de Mário Centeno - e o calendário assumido pelo Governo para o cálculo do efeito das medidas propostas nunca foi proposto por nenhum partido nesta Assembleia da República e acabou por não nem sequer ser votado nenhum calendário na comissão", enumerou.

Mas se começou por atirar ao Governo, o líder parlamentar bloquista não esqueceu a direita, acusando o "PSD de dar o dito por não dito" e de o seu presidente, Rui Rio, ter sido "completamente apanhado na sua teia de contradições" e Assunção Cristas de ficar conhecida pelo "agarrem-me que eu vou-me a ele".

"A direita não queria salvar os professores, queria aproveitar-se dos professores", condenou, perguntando se PSD e CDS "vão ficar reféns das chantagens mentirosas de Mário Centeno e do Governo" ou se "vão ser coerentes com aquilo que votaram na semana passada".

O primeiro pedido de esclarecimentos veio da bancada do PS, que, pela voz do deputado Rocha Andrade, contrariou os argumentos do Bloco e defendeu que "não tem qualquer razão quando diz que os números do Governo estão inflacionados".

De acordo com o deputado socialista, esta alteração legislativa, segundo o relatório referido, terá impactos orçamentais que não estão acautelados - o que gerou protestos da bancada bloquista - e confirma ainda o aumento da despesa.

"O senhor primeiro-ministro não criou uma crise artificial, apenas tentou impedir a Assembleia da República de uma irresponsabilidade", elogiou.

Na resposta, Pedro Filipe Soares reafirmou a sua posição e foi mais longe ao acusar Mário Centeno de uma "aldrabice", o que na sua perspetiva é confirmado pela UTAO, uma declaração que deixou Rocha Andrade exaltado.

Na semana passada, na comissão de Educação, PSD, CDS-PP, BE e PCP isolaram o PS e aprovaram o princípio de que os professores terão direito à recuperação da totalidade do tempo no período em que houve congelamento.

Perante este passo, o primeiro-ministro, António Costa, numa declaração ao país, na sexta-feira, ameaçou demitir-se caso esse diploma seja aprovado em votação final global, alegando ser "injusto" socialmente e "insustentável" do ponto de vista financeiro.

No mesmo dia, o ministro das Finanças disse que a aprovação das alterações "é uma falta de respeito pelos eleitores, pelos contribuintes, pelos portugueses", ao implicar uma despesa de 800 milhões de euros, contra os 240 milhões que estavam previstos.