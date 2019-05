Mark Warburton é o novo treinador do QPR

O Queens Park Rangers anunciou, esta quarta-feira, a contratação do treinador Mark Warburton. Com o campeonato terminado, esta é uma decisão a pensar na próxima época.

No site oficial, o clube inglês revelou que o técnico de 56 anos assinou contrato válido por duas temporadas. Warburton sucede a Steve McClaren, que foi despedido no primeiro dia de abril, após uma sequência de 10 derrotas em 14 jogos, com apenas uma vitória.

"Estou feliz e sinto-me um privilegiado por treinar este clube. O clube tem um plano sólido para o longo prazo e isso atraiu-me de imediato", afirmou o treinador inglês, em declarações ao site do clube inglês.

Esta será a quarta experiência de Warburton como treinador principal. Nas duas últimas épocas, orientou o Nottingham Forest e, antes, passou pelo Rangers, da Escócia, e pelo Brentford.

O QPR terminou o Championship, segundo escalão do futebol inglês, na 19.ª posição, com 51 pontos, mais 11 que o Rotherham, primeira equipa abaixo da linha de água. Desde a saída de McLaren, os "Hoops" foram orientados, de forma interina, por John Eustace.

Na última jornada de 2018, os londrinos estavam no oitavo lugar, a disputar o acesso aos lugares de "play off" de promoção. A queda vertiginosa deveu-se às 14 derrotas registadas nos 21 jogos disputados em 2019, 14 deles sob o comando de McClaren, com quatro empates e apenas três vitórias.