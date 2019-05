Liga dos Campeões pode ter subidas e descidas de divisão

A UEFA pondera introduzir subidas e descidas de divisão nas competições europeias de clubes de futebol, assim como alargar o número de equipas que competem na Liga dos Campeões, conforme revelou, esta quarta-feira, o presidente da Associação de Ligas Europeias de Futebol Profissional (EFPL), Lars-Christer Olsson.

Em declarações aos jornalistas, após reunião com a UEFA, em Nyon, na Suíça, o dirigente sueco anunciou que "existe a intenção [da UEFA] de adicionar promoções e despromoções no sistema de competições, que assim teria mais clubes envolvidos". Mudanças que, caso sejam aprovadas, deverão ter efeito a partir de 2024.

Olsson não adiantou mais detalhes sobre a reunião, embora tenha explicado que quaisquer mudanças serão apresentadas aos 55 membros a 17 de maio, em Budapeste, e deverão ser anunciadas pela UEFA em 2020.

Na véspera, após reunião com a Associação Europeia de Clubes, Olsson afirmou que as Ligas europeias e a "vasta maioria" dos clubes não querem que as competições europeias passem a ter um sistema de subidas e descidas de divisão.