Paulinho justifica esforço de 10 milhões do Sporting

Álvaro Magalhães nega que pedir 10 milhões de euros por Paulinho seja excessivo. Em entrevista a Bola Branca, o treinador, que orientou o avançado do Braga, afiança que Paulinho pode ter sucesso no Sporting.

Paulinho tem sido apontado ao Sporting e, segundo a imprensa, o Braga só está disponível para negociar por um valor de 10 milhões de euros.

O ponta-de-lança tem cláusula de rescisão de 30 milhões e contrato até 2023 com os minhotos. Álvaro Magalhães, que orientou Paulinho "na sua melhor temporada, com 20 golos no Gil Vicente, lembra que alguns "que não fizeram nada" saíram para o estrangeiro por valores bem superiores. "Por [Paulinho], que tem provas dadas, é um valor normal", sublinha.