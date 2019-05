Internacionais russos condenados a ano e meio de prisão

Os futebolistas russos Alexandr Kokorin e Pável Mamáev foram condenados, esta quarta-feira, a um ano e meio de prisão, por vandalismo e agressão, no âmbito de um caso caso cujos factos remontam a outubro de 2018.

O juiz considerou provada a culpabilidade dos dois jogadores, que se encontravam em prisão preventiva há quase sete meses, decidindo assim de acordo com as recomendações do Ministério Público russo. O chefe do Conselho de Direitos Humanos do Kremlin, Mijaíl Fedótov, deu os parabéns ao juiz por demonstrar que "todos são iguais perante a lei, sejam famosos futebolistas, atores, funcionários ou cidadãos comuns". "É assim que deve ser", realçou.

Kokorin, avançado do Zenit, e Mamáev, médio do Krasnodar, foram condenados por agressões a dois funcionários públicos num café e ao motorista de uma apresentadora de televisão pública russa.

Mamáev foi condenado a menos um mês do que o seu colega, pelo que tem mais seis meses e meio de prisão para cumprir - já cumpriu quase sete em prisão preventiva, como referido. Kokorin tem pela frente mais sete meses e meio de prisão. Contudo, de acordo com a recente prática penal na Rússia, cada dia de prisão preventiva conta como dia e meio, pelo que os dois internacionais russos poderão sair em liberdade daqui a cerca de três meses.