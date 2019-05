"A feira vai ser genial este ano!" ARCO Lisboa está de volta e traz novidades de África

É já na próxima semana que arranca a edição deste ano da ARCO Lisboa. A Feira de Arte Contemporânea volta a abrir portas na Cordoaria Nacional de 16 a 19 de maio.

Tal como no ano passado, conta com 71 galerias de 17 países – 24 delas portuguesas. Mas este ano há uma novidade: pela primeira vez, a feira vai integrar galerias de arte africana.

Em entrevista ao programa Ensaio Geral da Renascença, a diretora da ARCO, Maribel López, explica a atenção que a arte africana tem despertado.

"África é um continente com múltiplas perspetivas que, nos últimos anos, têm despertado muito interesse no mundo da arte contemporânea. Os comissários e curadores estão a investigar o que se passa realmente na arte contemporânea africana e naqueles países que se vão destacando. Há artistas e organizações independentes e tudo isto está a ganhar visibilidade. Como feira, a ARCO quer acompanhar essas investigações e ajudar as galerias que trabalham nesses lugares, para que possam aceder ao e ter presença no mercado internacional."

Na ARCO Lisboa deste ano vão estar seis galerias de Angola, Uganda, Moçambique e África do Sul, integrando o programa geral da feira. As presenças foram escolhidas com a ajuda da comissária Paula Nascimento, que irá também dinamizar um conjunto de conferências subordinadas à temática.



"A dimensão lusófona da língua era importante, a posição estratégica e obviamente as relações históricas [com África] também", explica Maribel López. "Pensamos que era muito importante também fazer isto com alguém que conhecesse realmente esse contexto, que o trabalhasse e o investigasse. Foi por isso que decidimos trabalhar com a Paula Nascimento. Foi ela que nos propôs todos os conteúdos. Ficamos nas mãos de quem sabe e entende as necessidades de uma feira onde é importante que as galerias tenham um stand, tenham obras disponíveis e possam vender. Por isso é feita essa investigação, tendo isso em conta."

Só uma das galerias africanas, vinda de Luanda, é que vai integrar a secção Opening para jovens galerias.