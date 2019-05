FC Porto treina com guarda-redes da equipa B

Sérgio Conceição colmatou as ausências de Iker Casillas e Fabiano com a chamada de um guarda-redes da equipa B, no treino desta quarta-feira do FC Porto, de preparação para a visita ao Nacional, referente à jornada 33 do campeonato.

Mouhamed Mbaye treinou com o grupo, tal como acontecera na véspera. Casillas recupera do enfarte sofrido a 1 de maio, durante um treino. O guarda-redes espanhol não joga mais esta época e a continuidade da carreira é uma incógnita. Fabiano está lesionado e realizou treino integrado condicionado. Neste momento, o FC Porto tem apenas Vaná, que foi titular frente ao Aves, e Diogo Costa, para a baliza.

O FC Porto volta a treinar na quinta-feira, às 10h30, no Olival, à porta fechada. Os dragões, que estão no segundo lugar do campeonato, a dois pontos do Benfica, voltam a entrar em ação no domingo, às 17h30, no Estádio da Madeira. O Nacional-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.