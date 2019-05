Sporting regressa da folga com três baixas

O Sporting regressou aos treinos, esta quarta-feira, depois da folga da véspera. Marcel Keizer não pôde contar com três jogadores, na preparação para a receção ao Tondela, relativa à 33.ª jornada do campeonato.

Os lesionados Jefferson, Bruno Gaspar e Battaglia deram continuidade aos respetivos planos de tratamento e recuperação, e desfalcaram as contas do treinador holandês, que de resto pôde contar com todos.

Os leões tentarão obter a 11.ª vitória consecutiva na I Liga no sábado, às 20h30, no Estádio José Alvalade. O Sporting-Tondela terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.