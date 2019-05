Rúben Semedo aguarda por chamada de Fernando Santos

Rúben Semedo espera receber chamada de Fernando Santos, em breve. O central do Rio Ave tem o objetivo de vestir a camisola da seleção nacionais e acredita que está "mais perto de o conseguir".

Em declarações à assessoria de imprensa do clube, Rúben sublinha a convicção de que tem qualidades para chegar lá. O central, de 25 anos, está numa fase de relançamento da carreira, depois de ter estado sem competir, por estar detido numa prisão em Espanha.

No Rio Ave desde janeiro, já com 12 partidas disputadas e dois golos marcados, Rúben Semedo admite que o regresso a Portugal devia ter acontecido mais cedo. O jogador começou a época no Huesca, da primeira liga espanhola, mas a experiência não correu como pretendido.

"Devia ter tomado esta decisão antes, mas não me cabe só a mim [decidir]. Vejo com bons olhos a decisão que tomei", admite o defesa que tem contrato com o Villarreal até 2022.

Formado no Sporting, Rúben Semedo é internacional pelas seleções jovens de Portugal, mas nunca vestiu a camisola da seleção A. Depois de ter jogado na equipa B do Sporting e de empréstimos a Reus e Vitória de Setúbal, o jogador ficou-se no plantel leonino em janeiro de 2016. Em 2017 foi transferido para o Villarreal, por uma verba a rondar os 15 milhões de euros.