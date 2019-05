Rúben Semedo lança aviso ao Benfica: "Rio Ave quer manter saga vitoriosa"

Rúben Semedo é o porta-voz de um balneário confiante e pronto para surpreender o Benfica. Os líderes do campeonato, envolvidos na luta pelo título, visitam Vila do Conde, no domingo, e o central avisa que o adversário deve esperar um jogo complicado.

"A eEquipa está mais confiante que nunca. Sabemos que vamos defrontar um candidato ao título, que está em primeiro lugar e sabemos que vamos ter ambiente complicado. Mas é em nossa casa e queremos manter a saga vitoriosa", diz o jogador, em declarações à assessoria de imprensa do Rio Ave.

A lotação do Estádio dos Arcos está esgotada e haverá uma maioria de adeptos do Benfica nas bancadas, mas isso, sublinha Rúben Semedo, não vai condicionar os jogadores do Rio Ave: "Todos os jogadores querem jogar em grandes ambientes e sabermos que vamos há um ambiente impressionante à nossa espera é uma motivação". "Temos respeito [pelo Benfica], mas não temos medo", remata.

Sem medo e com um objetivo em mente

O foco mediático do jogo está apontado para a luta pelo título, mas o Rio Ave não entra em campo sem objetivos classificativos. Depois de ter garantido a permanência, a equipa treinada por Daniel Ramos ainda pode chegar ao sexto lugar, que dará acesso à Liga Europa.

Rúben Semedo assinala a recuperação que a equipa fez, sobretudo, nos últimos jogos e, apesar considerar "difícil", fixa a "possibilidade de chegar à Europa" como a meta do clube. O Rio Ave está a quatro pontos do Vitória de Guimarães.

Nelson Monte, Leandrinho e Diego Lopes, a recuperar de lesões, não vão a jogo. O Rio Ave-Benfica, a contar para a penúltima jornada do campeonato, é no domingo, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.