Seleção feminina de sub-17 nas meias-finais do Europeu

A seleção feminina de sub-17 garantiu apuramento para as meias-finais do Campeonato da Europa. Portugal derrotou a Dinamarca, por 1-0, no segundo jogo da fase de grupos, com golo de Marta Ferreira, já depois do minuto 90.

A seleção nacional tem seis pontos e garantida a presença na próxima fase da competição que decorre na Bulgária. No sábado, Portugal defronta a Espanha, no último jogo do grupo.

As espanholas precisam do empate para garantir a qualificação para as meias-finais, sem depender do resultado da Dinamarca com a Bulgária.