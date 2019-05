UTAO diz que recuperação do tempo dos professores custaria metade do que diz o Governo

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental calcula que o custo líquido de recuperar na íntegra os anos de serviço congelados aos professores corresponderia a cerca de metade dos 800 milhões de euros brutos referidos por António Costa e o seu Governo para rejeitarem a reposição integral das carreiras dos docentes.

O site de notícias financeiras “Eco” diz que a informação consta de uma análise que foi enviada esta quarta-feira aos deputados, na qual se pode ler que o impacto da medida no Orçamento para 2020 seria de 410 milhões de euros, mas que com os valores que o Governo receberia de volta em termos de IRS e de contribuições para a Segurança Social o impacto seria menor, na ordem dos 398 milhões.

A partir daí, e de ano para ano, o valor diminuiria, até que em 2023 estabilizaria, aponta a UTAO. Estes seriam os custos líquidos caso fosse aprovada, em votação final global, a proposta aprovada pelos deputados do PSD, do CDS, do BE e do PCP na comissão parlamentar de Educação.

A análise conclui ainda que, apesar do agravamento da despesa, o Estado continuaria a registar excedentes orçamentais a partir de 2020, escreve ainda o “Eco”.

Ainda segundo a UTAO, a medida não poria em causa o cumprimento das regras orçamentais da União Europeia.