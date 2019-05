Motoristas de matérias perigosas aceitam salário base de 700 euros, diz Antram

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) baixou a sua reivindicação salarial de 1.200 para apenas 700 euros mensais, afirmou esta quarta-feira a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), que tem estado a negociar com o sindicato.

Numa nota enviada à Renascença, a Antram explica que numa reunião que decorreu ao final do dia de terça-feira, “aquele sindicato, numa clara mudança de postura, a que não foram alheios os argumentos da Antram apresentados ao longo dos últimos contactos, apresentou uma nova contraproposta negocial”.

A nova contraproposta assenta, segundo a Antram “num salário base de 700,00€ com efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2020, mantendo-se, em termos gerais, os termos do atual CCTV, ainda que reforçando, em sede de seguros, exames de saúde e subsídio diário adicional a criar, a proteção dos trabalhadores afetos ao transporte de mercadorias perigosas em cisterna.”

As reivindicações da SNMMP levaram a uma crise de abastecimento de combustível em vários pontos de Portugal continental na altura da Páscoa. Os motoristas de matérias perigosas já tinham ameaçado voltar à greve, mas segundo a nota da Antram as conversações estão a decorrer bem. A associação compromete-se a dar uma resposta ao sindicato até final do mês de maio, depois de consultar os seus associados.

A Antram recorda, porém, que “qualquer negociação a ocorrer, terá sempre por base o atual contrato coletivo de trabalho firmado com a FECTRANS”.