Adeptos do FC Porto esgotaram bilhetes para a final da Taça

Estão esgotados os bilhetes para a final de Taça de Portugal que foram colocados à venda no Estádio do Dragão, em exclusivo a sócios do FC Porto. A bancada sul do Jamor já não tem cadeiras vaga e a Federação Portuguesa de Futebol também já anunciou que vendeu todos os ingressos que disponibilizou no site.

O número de bilhetes vendidos não foi divulgado, mas estima-se que mais de metade da lotação do Estádio Nacional já estará preenchida. O Sporting iniciou a venda na terça-feira, em exclusivo a sócios com lugar cativo e vai prolongar esse modelo até 16 de maio.

A final da Taça de Portugal está marcada para 25 de maio.