Meghan e Harry apresentam bebé real

O casal fez uma aparição pública com o filho no interior do St. George's Hall, no Castelo de Windsor.

Aos jornalistas, a duquesa de Sussex disse viver um momento “mágico”. “Tenho as duas melhores pessoas do mundo comigo e estou muito feliz”, disse Meghan.

O príncipe Harry revelou que “ser pai é incrível” e que o casal está “encantado” por ter “a sua própria fonte de alegrias”, que tem “o mais doce dos temperamentos, pois é muito calmo”.