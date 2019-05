Nonagenário devolve peça retirada do Stonehenge há 60 anos

O emblemático monumento megalítico de Stonehenge, em Inglaterra, recuperou uma peça dada como perdida há cerca de 60 anos. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela English Heritage, a entidade responsável por velar pelo património inglês.

Segundo a instituição, a pedra, um cilindro com cerca de um metro de comprimento e 25 milímetros de diâmetro, estava na posse de um homem que, em 1958, participou em trabalhos de restauro do monumento. Na altura, Robert Phillips era funcionário de uma empresa de lapidação de diamantes, chamada para reforçar a pedra rachada com hastes metálicas.

Durante 60 anos, o inglês, hoje reformado e a viver nos Estados Unidos, manteve em sua posse a peça de Stonehenge. Primeiro, guardada num tubo de plástico na sua oficina, depois, exposta na parede de sua casa, revelou uma fonte da English Heritage à BBC.

No ano passado, na véspera de completar 90 anos, Phillips pediu que o fragmento fosse devolvido aos cuidados da English Heritage. “A última coisa que esperávamos era receber um telefonema de alguém nos Estados Unidos a dizer que tinha uma peça de Stonehenge”, contou Heather Sebire, curadora da English Heritage, à agência Reuters.

Desconhece-se ainda o paradeiro de outras pedras que formam o trílito, pelo que a instituição apela a outros eventuais “colecionadores” que sigam o exemplo de Phillips.

Os arqueólogos vão agora analisar a composição química da pedra recuperada. Esta análise pode contribuir para determinar a origem do núcleo de Stonehenge, algo que permanece um mistério.