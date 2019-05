Vento e tranquilidade do Rio Ave serão obstáculos do Benfica em Vila do Conde

Paulo Santos prevêum jogo complicado para o Benfica, este domingo, com o Rio Ave. O antigo guarda-redes, que jogou pelos dois clubes, destaca dois fatores: a tranquilidade com que a equipa de Daniel Ramos vai entrar em campo e o vento.

"Os jogadores do Rio Ave estão tranquilos e isso poderá não ser bom para o Benfica, porque quem controla as emoções no futebol tem mais resultados", começa por dizer Paulo Santos, em entrevista à Renascença. O Rio Ave está no sétimo posto, não perde há quatro jogos e empatou com o FC Porto há duas jornadas, no Estádio dos Arcos. Já com a permanência garantida, o clube espreita, ainda, a possibilidade de chegar ao sexto posto que dará acesso a uma pré-eliminatória da Liga Europa. Com seis pontos em disputa, o Rio Ave está a quatro do Vitória de Guimarães.

O outro fator destacado por Paulo Santos, o vento, não se prevê, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que marque presença em força, mas caso aconteça o antigo guarda-redes diz que "será uma grande dificuldade para o Benfica".

Rio Ave e Benfica jogam este domingo, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.