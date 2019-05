Mannarino é a grande figura do Belém Open

A organização do Lisboa Belém Open, em ténis, anunciou que o torneio de categoria Challenger vai contar com Adrian Mannarino. O francês, de 30 anos, é o número 56 do mundo e acabou de eliminar João Sousa na 1.ª ronda do Masters de Madrid.

Além de Mannarino, o evento lisboeta contará com os principais tenistas portugueses, exceto João Sousa. Pedro Sousa e João Domingues tinham lugar garantido no quadro principal, por "ranking", mas a organização ofereceu convites a Gastão Elias, Frederico Silva e Tiago Cação.

Tommy Robredo estará no Belém Open para defender o título, num torneio que contará, ainda, com outros nomes como Viktor Troicki, atualmente afundado na classificação ATP, mas que em 2011 foi o 12.º melhor do mundo.

O Lisboa Belém Open realiza-se no CIF, entre 13 e 19 de maio.